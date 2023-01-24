«Решат в администрации президента»: Барабанов предрек отмену концерта «Би-2»
Музыкальный критик Борис Барабанов заявил в эфире НСН, что концерт группы в Москве не состоится, несмотря на любовь слушателей.
Решение о проведении концерта группы «Би-2» в Москве будет приниматься в администрации президента, выступление с большой долей вероятности не состоится, заявил музыкальный критик Борис Барабанов в интервью НСН.
Ранее группа «Би-2» начала продажу билетов на перенесенный концерт в Москве, который должен состояться 10 июня. Общественники уже призвали запретить мероприятие, так как коллектив якобы выступил против специальной военной операции России на Украине, отказавшись выступить в Омске под баннером с символом Z. Барабанов отметил, что решение о проведении концерта будет приниматься на уровне администрации президента, а также обвинил общественные организации в пиаре.
«В отношении группы «Би-2» решение принимает не народ, не общественные движения, не организаторы концертов. Решения принимают какие-то люди, вероятно, в администрации президента, которые в целом сейчас отвечают за культурную политику, включая запреты конкретных групп. То, что там какие-то общественные организации хотят себе сделать пиар на том, чтобы подключиться к травле, это даже не хочется обсуждать. Группа довольно долго находится под ударом, фактически запрещена. Процент (вероятности - прим. НСН) очень мал, что такой концерт может состояться», - сказал Барабанов.
При этом непростое положение группы никак не повлияло на количество фанатов «Би-2» - интерес к коллективу только вырос после удачного альбома «Аллилуйя», добавил музыкальный критик.
«Те, кто говорит, что люди не будут покупать билеты, это примерно те же, кто говорит, что должно вырасти поколение, которое не будет знать имен Гребенщикова и Пугачевой. У нас несколько лет назад депутат Федоров сказал, что песни Цоя сочиняло ЦРУ. Ситуация не влияет на количество фанатов группы «Би-2», на это влияет качество песен, качество клипов, качество альбомов. Я регулярно сталкиваюсь с людьми, которые говорят, что последний альбом «Би-2» под названием «Аллилуйя» напомнил им о существовании такой группы, что они решили заново переслушать ее, заново открыли группу для себя», - рассказал собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила НСН, что «по-человечески предполагает», что концерт «Би-2» летом не состоится. «Я верю в наших людей, если билеты и будут раскупаться, то достаточно плохо », - сказала депутат.
А 21 января депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что желает вырастить поколение, которое не знает Аллу Пугачеву и Борисова Гребенщикова.
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