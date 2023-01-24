«Решат в администрации президента»: Барабанов предрек отмену концерта «Би-2»

Решение о проведении концерта группы «Би-2» в Москве будет приниматься в администрации президента, выступление с большой долей вероятности не состоится, заявил музыкальный критик Борис Барабанов в интервью НСН.

Ранее группа «Би-2» начала продажу билетов на перенесенный концерт в Москве, который должен состояться 10 июня. Общественники уже призвали запретить мероприятие, так как коллектив якобы выступил против специальной военной операции России на Украине, отказавшись выступить в Омске под баннером с символом Z. Барабанов отметил, что решение о проведении концерта будет приниматься на уровне администрации президента, а также обвинил общественные организации в пиаре.



«В отношении группы «Би-2» решение принимает не народ, не общественные движения, не организаторы концертов. Решения принимают какие-то люди, вероятно, в администрации президента, которые в целом сейчас отвечают за культурную политику, включая запреты конкретных групп. То, что там какие-то общественные организации хотят себе сделать пиар на том, чтобы подключиться к травле, это даже не хочется обсуждать. Группа довольно долго находится под ударом, фактически запрещена. Процент (вероятности - прим. НСН) очень мал, что такой концерт может состояться», - сказал Барабанов.

При этом непростое положение группы никак не повлияло на количество фанатов «Би-2» - интерес к коллективу только вырос после удачного альбома «Аллилуйя», добавил музыкальный критик.