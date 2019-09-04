В Госдуме готовятся к комиссии по вмешательству Deutsche Welle

Представители Deutsche Welle не придут на заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом сообщил глава администрации генеральной дирекции телерадиокомпании Йоханнес Хоффманн в письме на имя главы комиссии Василия Пискарева, опубликованном в среду на сайте нижней палаты российского парламента. Он исключил какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств, при этом пригласив Пискарева в Бонн или Берлин на встречу «для более детального обсуждения» данного вопроса, пишет ТАСС.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин в эфире НСН призвал дождаться решения комиссии, которая начнет свое заседание сегодня в полдень.