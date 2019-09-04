В Госдуме готовятся к комиссии по вмешательству Deutsche Welle
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин в эфире НСН рассказал, когда будет принято решение по делу немецкой телерадиокомпании.
Представители Deutsche Welle не придут на заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом сообщил глава администрации генеральной дирекции телерадиокомпании Йоханнес Хоффманн в письме на имя главы комиссии Василия Пискарева, опубликованном в среду на сайте нижней палаты российского парламента. Он исключил какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств, при этом пригласив Пискарева в Бонн или Берлин на встречу «для более детального обсуждения» данного вопроса, пишет ТАСС.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин в эфире НСН призвал дождаться решения комиссии, которая начнет свое заседание сегодня в полдень.
«Пока никаких комментариев я не даю, сегодня в 12 часов состоится заседание комиссии, после уже будет какая-то официальная информация. Мы коллегиальный орган, все обсуждаем совместно и принимаем общее решение. Все комментарии можно дать по этому вопросу позже, насколько я знаю, что они председателя комиссии Василия Ивановича Пискарева приглашали в Германию, чтобы там каким-то образом получить информацию. Но любые подобные вопросы мы будем обсуждать в рамках заседания комиссии, которая пройдет сегодня», - напомнил он.
Ранее Пискарев, также возглавляющий думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, сообщил, что комиссия намерена пригласить на свое заседание журналистов Deutsche Welle для обсуждения освещения несанкционированных митингов в Москве.
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