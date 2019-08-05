Дипломат не согласился с Захаровой по поводу вмешательства США и ФРГ в дела России

МИД РФ направит официальные обращения к США и Германии по поводу якобы вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением незаконных митингов оппозиции 3 августа в Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, американское посольство в Москве опубликовало подробный маршрут прогулки демонстрантов с указанием времени начала и окончания шествия. Захарова отметила, что просьба избежать следования по указанному маршруту была опубликована только в конце документа, и, по ее мнению, большая часть этой информации призывала людей наоборот подключиться к мероприятию.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН обратил внимание на принципиальную разницу между освещением и возможным осуждением посольством событий в стране дислокации и призывом к гражданам этой страны.

«Практика такая, что если в какой-то стране проходит демонстрация, ожидаются какие-то неблагоприятные события, то посольство информирует своих граждан о том, что лучше туда не соваться, предположим. Это обычное дело. Мы так же делаем. Если там был призыв к гражданам Российской Федерации, то это, конечно, вмешательство во внутренние дела. Если это действительно было, то конечно надо посла вызывать и вручать ему ноту протеста, а не просто официально куда-то обращаться, потому что это серьезное нарушение. Еще раз: если это просто освещение событий посольством, немецкими СМИ, может быть, даже критичное по отношению к российским органам, это нормально. Призыв участвовать в этих акциях, или наоборот не участвовать, это вмешательство во внутренние дела», — разъяснил дипломат.