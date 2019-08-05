Дипломат не согласился с Захаровой по поводу вмешательства США и ФРГ в дела России
Николай Платошкин рассказал в эфире НСН, что является вмешательством во внутренние дела страны со стороны посольства другого государства.
МИД РФ направит официальные обращения к США и Германии по поводу якобы вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением незаконных митингов оппозиции 3 августа в Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
По ее словам, американское посольство в Москве опубликовало подробный маршрут прогулки демонстрантов с указанием времени начала и окончания шествия. Захарова отметила, что просьба избежать следования по указанному маршруту была опубликована только в конце документа, и, по ее мнению, большая часть этой информации призывала людей наоборот подключиться к мероприятию.
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН обратил внимание на принципиальную разницу между освещением и возможным осуждением посольством событий в стране дислокации и призывом к гражданам этой страны.
«Практика такая, что если в какой-то стране проходит демонстрация, ожидаются какие-то неблагоприятные события, то посольство информирует своих граждан о том, что лучше туда не соваться, предположим. Это обычное дело. Мы так же делаем. Если там был призыв к гражданам Российской Федерации, то это, конечно, вмешательство во внутренние дела. Если это действительно было, то конечно надо посла вызывать и вручать ему ноту протеста, а не просто официально куда-то обращаться, потому что это серьезное нарушение. Еще раз: если это просто освещение событий посольством, немецкими СМИ, может быть, даже критичное по отношению к российским органам, это нормально. Призыв участвовать в этих акциях, или наоборот не участвовать, это вмешательство во внутренние дела», — разъяснил дипломат.
Добавим, что официального представителя МИД РФ также возмутило освещение несанкционированных акций немецким телеканалом Deutsche Welle, и в частности, публикация на русском языке с призывом к москвичам выходить на акцию протеста. На момент написания данного материала удалось найти только запись в аккаунте Deutsche Welle в Twitter от 27 июля с сообщением «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось…».
Так или иначе, посольство ФРГ только выражало осуждение применения силы во время незаконных митингов, что, по словам Николая Платошкина, не является нарушением.
«Посольство ФРГ, например, осуждало применение силы – это их право. Это выражение их мнения, оно нам может нравиться или не нравиться. Но это не вмешательство во внутренние дела. Вмешательство – это призыв к гражданам вот этой страны, не к своим, а к этим, чтобы они что-то делали или не делали. А оценка событий — это нормально», — подчеркнул собеседник НСН.
Напомним, что несанкционированные акции в поддержку недопущенных кандидатов на выборах в Мосгордуму прошли в Москве 27 июля и 3 августа. На последнюю акцию, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, пришло не более 1500 человек, задержано около 600 нарушителей порядка.
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