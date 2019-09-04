Deutsche Welle отказалась отчитаться перед Думой о вмешательстве в дела РФ
Руководитель германской телерадиокомпании Deutsche Welle не приедет на заседание комиссии Госдумы, занимающейся расследованием иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает RT.
Йоханнеса Хоффман заявил главе думской комиссии Василию Пискареву, что DW является субъектом публичного права ФРГ и подотчетна немецким надзорным органам. При этом Хоффман пригласил депутата посетить Германию и обсудить этот и другие вопросы.
Ранее стало известно, что думская комиссия хотела бы пригласить на заседание посла США Джона Хантсмана.
В Думе хотят услышать комментарий относительно публикации посольством США маршрута одного из несогласованных митингов в Москве, отмечает «Свободная пресса».
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