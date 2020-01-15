В Госдуме допустили скорую реализацию инициатив Путина по Конституции
Конституционные новеллы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, могут быть внесены в Основной закон уже в текущем году. Такой прогноз дал первый заместитель председателя Государственно думы Александр Жуков. Он отметил, что вопрос этот непростой, однако необходимо реализовать идею главы государства о всенародном обсуждении, передает ТАСС.
В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости внесения нескольких поправок в Конституцию, которые окажут влияние на развитие страны.
В частности, он предложил, чтобы Госдума и Совет Федерации утверждали кандидатуру главы правительства, а за Госсоветом закрепить особый статус. При этом президент считает необходимым провести народное голосование по этим вопросам.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что на парламентском уровне поправки могут быть приняты уже в весеннюю сессию. А народ может сделать свой выбор 13 сентября – в ближайший единый день голосования, отмечает Ura.ru.
Жириновский поддержал идею Путина, по словам парламентария, Госдума наконец-то получит возможность влиять на управление страной.
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