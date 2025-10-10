В Госдуме допустили, что Трамп обидится на Нобелевский комитет

По мнению политолога, вряд ли Нобелевский комитет пытался сделать выбор в пику американскому лидеру Дональду Трампу. Между США и Венесуэлой действительно есть напряжение, однако Мачадо, которая выступает против режима Николаса Мадуро, всё же находится на стороне» Вашингтона

При этом эксперт отметила, что исключать эмоциональных заявлений или жестов со стороны главы Белого дома не стоит.

«Трампу явно обидно, ведь по очкам он снова проиграл Обаме», - заключила Гафарова.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что присуждение премии мира Мачадо свидетельствует о том, что Нобелевский комитет «ставит политику выше мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».