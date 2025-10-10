В Госдуме допустили, что Трамп обидится на Нобелевский комитет
Присуждение Нобелевской премии мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Мария Корине Мачадо выглядит как попытка найти компромиссный вариант. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила замдиректора Центра политической информации Анастасия Гафарова.
По мнению политолога, вряд ли Нобелевский комитет пытался сделать выбор в пику американскому лидеру Дональду Трампу. Между США и Венесуэлой действительно есть напряжение, однако Мачадо, которая выступает против режима Николаса Мадуро, всё же находится на стороне» Вашингтона
При этом эксперт отметила, что исключать эмоциональных заявлений или жестов со стороны главы Белого дома не стоит.
«Трампу явно обидно, ведь по очкам он снова проиграл Обаме», - заключила Гафарова.
Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что присуждение премии мира Мачадо свидетельствует о том, что Нобелевский комитет «ставит политику выше мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игры Netflix: В IT-индустрии назвали главную проблему облачного гейминга на ТВ
- Путин: Нобелевскую премию мира часто дают тем, кто для мира ничего не делал
- Путин: Россия заинтересована в нужной иностранной рабочей силе
- В Госдуме допустили, что Трамп обидится на Нобелевский комитет
- «Нобель в гробу перевернулся»: В СПЧ объяснили смысл присуждения премии мира
- Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО за счет активов России
- «Полетят на помойку!»: Бурматов ужаснулся идее ограничить число питомцев у россиян
- Хайцеэр: Закон о локализации такси лишит автомобили надежности
- «Нерв противостояния»: Что ждать Сербии за помощь Курской области
- В Белом доме раскритиковали решение Нобелевского комитета о премии мира 2025
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru