В Госдепе заявили о готовности Блинкена к встрече с Лавровым
Глава Госдепа Энтони Блинкен готов «в должное время» встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.
Впервые Блинкен встретился с Лавровым в исландской столице Рейкьявике в мае прошлого года. Госсекретарь США тогда заявил, что встреча на нейтральной территории прошла для «проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой».
Последний телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся 1 февраля. По итогам беседы Блинкен заявил, что в Вашингтоне готовы продолжать субстантивный диалог с Москвой на тему взаимных обеспокоенностей в сфере безопасности.
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