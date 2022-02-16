В Госдепе заявили о готовности Блинкена к встрече с Лавровым

Впервые Блинкен встретился с Лавровым в исландской столице Рейкьявике в мае прошлого года. Госсекретарь США тогда заявил, что встреча на нейтральной территории прошла для «проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой».

Последний телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся 1 февраля. По итогам беседы Блинкен заявил, что в Вашингтоне готовы продолжать субстантивный диалог с Москвой на тему взаимных обеспокоенностей в сфере безопасности.





