В Госдепе заявили, что США не намерены направлять войска на Украину

США не намерены напрямую участвовать в конфликте на Украине и направлять туда военных. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

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По его словам, в Вашингтоне «очень четко заявили», что не будут принимать участие в противостоянии.

«Мы не собираемся направлять наши войска», — подчеркнул Миллер.

В то же время он указал, что Вашингтон продолжит оказание поддержки и отправку оружия Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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