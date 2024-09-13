В Госдепе заявили, что США не намерены направлять войска на Украину

По его словам, в Вашингтоне «очень четко заявили», что не будут принимать участие в противостоянии.

«Мы не собираемся направлять наши войска», — подчеркнул Миллер.

В то же время он указал, что Вашингтон продолжит оказание поддержки и отправку оружия Киеву.

