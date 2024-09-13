В Госдепе заявили, что США не намерены направлять войска на Украину
13 сентября 202422:17
США не намерены напрямую участвовать в конфликте на Украине и направлять туда военных. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.
По его словам, в Вашингтоне «очень четко заявили», что не будут принимать участие в противостоянии.
«Мы не собираемся направлять наши войска», — подчеркнул Миллер.
В то же время он указал, что Вашингтон продолжит оказание поддержки и отправку оружия Киеву.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru