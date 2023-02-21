В Госдепе США призвали Москву не вести ядерную войну

США призывают Москву придерживаться ранее принятых обязательств и не применять ядерное оружие, несмотря на выход из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте, передает РИА Новости.

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Кроме того, в госдепе, отметили, что в Вашингтоне надеются, что Москва продолжит ответственно вести себя в этой сфере.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Греции, подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы в любое время обсуждать с российской стороной вопрос ограничения стратегических вооружений.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДоговорРоссияГосдеп США
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