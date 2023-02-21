В Госдепе США призвали Москву не вести ядерную войну

Кроме того, в госдепе, отметили, что в Вашингтоне надеются, что Москва продолжит ответственно вести себя в этой сфере.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Греции, подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы в любое время обсуждать с российской стороной вопрос ограничения стратегических вооружений.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ

