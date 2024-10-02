В Госдепе США осудили признание Израилем Гутерриша персоной нон грата
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга заявил, что решение Израиля объявить персоной нон грата генсека ООН Антониу Гутерриша непродуктивно. Трансляция брифинга доступно на YouTube-канале Госдепа США.
Не нашел поддержку шаг Израиля и в России. Так, издание «Известия» сообщило, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал израильские действия хамством и пощечиной для организации и призвал отреагировать должным образом на «возмутительную» позицию Израиля.
Впрочем, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация по-прежнему контактирует с Израилем на различных уровнях и продолжит это делать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru