В Госдепе США осудили признание Израилем Гутерриша персоной нон грата

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга заявил, что решение Израиля объявить персоной нон грата генсека ООН Антониу Гутерриша непродуктивно. Трансляция брифинга доступно на YouTube-канале Госдепа США.

Небензя заявил, что Израиль сознательно пошел на обострение конфликта

Не нашел поддержку шаг Израиля и в России. Так, издание «Известия» сообщило, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал израильские действия хамством и пощечиной для организации и призвал отреагировать должным образом на «возмутительную» позицию Израиля.

Впрочем, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация по-прежнему контактирует с Израилем на различных уровнях и продолжит это делать.

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ФОТО: РИА Новости
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