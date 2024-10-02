ООН продолжит контакты с Израилем после объявления Гутерриша персоной нон грата

ООН по-прежнему контактирует с Израилем на различных уровнях, несмотря на объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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Представитель всемирной организации отметил важность и необходимость продолжения контактов с Израилем.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН назвал хамством и пощечиной для организации объявление Израилем персоной нон грата Гутерриша.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ПолитикаИзраильООН

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