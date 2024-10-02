Небензя заявил, что Израиль сознательно пошел на обострение конфликта

В ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку он указал, что в Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, но всё же «сознательно пошли на обострение».

«Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию и её последствия, в том числе для населения Израиля», – заключил Небензя.

Ранее президент США Джо Байден назвал убийство Хасана Насруллы мерой правосудия, а самого Насраллу «ответственным за смерти сотен американцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

