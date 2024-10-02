Небензя заявил, что Израиль сознательно пошел на обострение конфликта
Израиль понимал, что ликвидация лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку он указал, что в Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, но всё же «сознательно пошли на обострение».
«Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию и её последствия, в том числе для населения Израиля», – заключил Небензя.
Ранее президент США Джо Байден назвал убийство Хасана Насруллы мерой правосудия, а самого Насраллу «ответственным за смерти сотен американцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru