В Госдепе США обвинили Россию в бездействии из-за газового кризиса в Европе

Комментируя обвинения ряда европейских политиков, обвиняющих Россию в бездействии, он отметил, что что действия Москвы никак не повлияли на ситуацию. При этом Хохштейн считает, что Россия могла бы предпринять шаги для того, чтобы смягчить происходящее.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Евросоюзу нужно перестать обвинять Россию в создании условий для энергетического кризиса.

