Премьер Польши предрек огромный энергетический кризис в Европе
Европа стоит на пороге огромного «газового и энергетического кризиса», который в ближайшие недели может стать потрясением для этой части света. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ходе выступления на дебатах в Европарламенте в Страсбурге.
«Быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором — ограничивать производство или переводить траты на потребителей», — цитирует премьера ТАСС.
По словам Моравецкого, политика компании «Газпром» и ситуация с газопроводом «Северный поток-2» уже отражается на росте цен, и в последующие недели уровень кризиса «может потрясти Европу».
«Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность», — заявил глава польского правительства.
Кроме того, премьер предупредил об «эффекте домино»: по его словам, за кризисом могут последовать новые потрясения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru