Премьер Польши предрек огромный энергетический кризис в Европе

«Быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором — ограничивать производство или переводить траты на потребителей», — цитирует премьера ТАСС.

По словам Моравецкого, политика компании «Газпром» и ситуация с газопроводом «Северный поток-2» уже отражается на росте цен, и в последующие недели уровень кризиса «может потрясти Европу».

«Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность», — заявил глава польского правительства.

Кроме того, премьер предупредил об «эффекте домино»: по его словам, за кризисом могут последовать новые потрясения.

