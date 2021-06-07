В Госдепе пригрозили вернуть санкции против оператора «Северного потока-2»

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — цитирует РИА Новости главу Госдепа.

Вместе с тем, Блинкен признал, что строительство «Северного потока-2» почти завершено, назвав его «уже свершившимся фактом».

Кроме того, госсекретарь сообщил о переговорах с Германией. По словам Блинкена, Вашингтон и Берлин ищут способы обеспечить возмещение транзитных платежей, «которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину».

Также Блинкен заявил о необходимости договориться с ФРГ о действиях против РФ, если Москва захочет использовать газопровод для давления на какие-либо государства.

В мае стало известно, что Белый дом не намерен вводить новые санкции в отношении Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом Вашингтон ввел очередной пакет санкций против российских организаций и судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

