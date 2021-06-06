Новак: Проект «Северный поток-2» будет завершен до конца года

«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», - заявил Новак.

4 июня было окончено строительство первой нитки трубопровода. На втором отрезке газопровода работы продолжаются, отмечает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка проекта «Северный поток-2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев, сообщает ТАСС.



