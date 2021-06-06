Новак: Проект «Северный поток-2» будет завершен до конца года
Газопровод «Северный поток-2» будет достроен до конца 2021 года и введен в эксплуатацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».
«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», - заявил Новак.
4 июня было окончено строительство первой нитки трубопровода. На втором отрезке газопровода работы продолжаются, отмечает «Интерфакс».
Президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка проекта «Северный поток-2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев, сообщает ТАСС.
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