Новак: Проект «Северный поток-2» будет завершен до конца года

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен до конца 2021 года и введен в эксплуатацию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Путин заявил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока - 2»

«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», - заявил Новак.

4 июня было окончено строительство первой нитки трубопровода. На втором отрезке газопровода работы продолжаются, отмечает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка проекта «Северный поток-2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев, сообщает ТАСС.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияАлександр НовакПроектыСеверный Поток-2
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