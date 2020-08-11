В Госдепе поддержали высылку российских дипломатов из Словакии

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии покинула страну, призвав протестующих к благоразумию Покинуть Минск Светлане Тихановской помогли белорусские же власти За минувшие сутки МВД Белоруссии задержало более 2000 человек Рабочие Минского электротехнического завода прекратили работу и выдвинули требования к властям