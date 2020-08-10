Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже
10 августа 202020:33
Власти Словакии высылают из страны трех дипломатов РФ по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на братиславский телеканал Markiza.
Уточняется, что речь идет о сотрудниках российских спецслужб.
В посольстве РФ отказались комментировать эту информацию, пишет агентство. Между тем, в МИД Словакии подтвердили этот факт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru