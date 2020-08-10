Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Власти Словакии высылают из страны трех дипломатов РФ по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на братиславский телеканал Markiza.

Уточняется, что речь идет о сотрудниках российских спецслужб.

В посольстве РФ отказались комментировать эту информацию, пишет агентство. Между тем, в МИД Словакии подтвердили этот факт.







