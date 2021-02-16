В Госдепе отказались отвечать на вопрос об обмене американца Уилана

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс не ответил журналистам на вопрос о том, идут ли переговоры с Россией об обмене осужденного российским судом за шпионаж Пола Уилана. Об этом сообщает РИА Новости.

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Прайс заявил, что не хотел бы говорить об этом" в таком ключе". Прайс вновь заявил, судебный процесс над Уиланом являлся "насмешкой над правосудием", и напомнил, что Госдеп делает всё возможное для поддержки американских граждан за руюбжом.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков ранее сообщил РИА Новости, что американца могут обменять на российского программиста, задержанного в США, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг эту информацию.

Бывший американский военнослужащий Пол Уилана был приговорен к 16 годам колонии за шпионаж. Защита утверждает, что Уилан стал жертвой провокации. Уилан отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе Мордовии.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:Госдеп СШАШпионаж
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