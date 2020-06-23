Возможности есть, но молчат. Жена летчика Ярошенко об обмене мужа на Уилана

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан не планирует обжаловать свой приговор, так как РФ и США готовятся к его обмену на осужденных в Америке россиян. Ранее высказывались предположения, что со стороны США взамен Уилану могут быть выданы Виктор Бута или Константин Ярошенко.

Супруга Константина Виктория Ярошенко в эфире НСН рассказал, что с ней и мужем никто не связывался по этому вопросу.

«Возможности всегда есть любые, [что это будет Константин]. Но, к сожалению, нам никто по этому поводу не звонил и ничего не говорил», - сказала Виктория.

Также она рассказала, что в своих ежедневных звонках, Константин часто жалуется на головные боли, но американская сторона бездействует.