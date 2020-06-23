Возможности есть, но молчат. Жена летчика Ярошенко об обмене мужа на Уилана

Супруга российского пилота Константина Ярошенко в эфире НСН рассказала о состоянии здоровья мужа.


Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан не планирует обжаловать свой приговор, так как РФ и США готовятся к его обмену на осужденных в Америке россиян. Ранее высказывались предположения, что со стороны США взамен Уилану могут быть выданы Виктор Бута или Константин Ярошенко.

Супруга Константина Виктория Ярошенко в эфире НСН рассказал, что с ней и мужем никто не связывался по этому вопросу.

«Возможности всегда есть любые, [что это будет Константин]. Но, к сожалению, нам никто по этому поводу не звонил и ничего не говорил», - сказала Виктория.

Также она рассказала, что в своих ежедневных звонках, Константин часто жалуется на головные боли, но американская сторона бездействует.

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«По поводу самочувствия, я бы сказала "не очень" - у него почти постоянно очень сильно болит голова. Так и не оказали ему никакую зубную помощь, по поводу головы дали просто таблетки от давления. В общем, состояние удовлетворительное, но он часто жалуется на головную боль», - уточнила супруга российского летчика.

Напомним, Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года и обвинен в шпионской деятельности. Сам американец вину не признает, заявляя, что на флэш-карте, которую он передавал, были кадры с поездки в Сергиев Посад. Однако, как писал ранее «Коммерсантъ», на флэшке был список личного состава одного из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ.

Ярошенко же был задержан спецслужбами США в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Годом позже его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам россиянин свою вину не признает. Американские власти уже дважды отклоняли ходатайства российской стороны о передаче Ярошенко.



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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СШАШпионШпионажКонстантин Ярошенко
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