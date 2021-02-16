Американского шпиона Уилана могут обменять на российского программиста
16 февраля 202109:43
Осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана могут обменять на российского программиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова.
Имя программиста защитник не назвал.
Ранее адвокат Уилана заявил, что при новом главе государства Джо Байдене вопрос обмена может быть решен, пишет «Газета.ру».
Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже. Позднее суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- Украина не откажется от импорта российской электроэнергии
- Американского шпиона Уилана могут обменять на российского программиста
- Число DDoS-атак на российские онлайн-магазины в 2020 году выросло в два раза
- ЮАР попросила принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca
- Авиакомпания заплатит пассажиру 300 тысяч рублей за ночные кошмары после катастрофы
15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru