Американского шпиона Уилана могут обменять на российского программиста

Осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана могут обменять на российского программиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова.

Имя программиста защитник не назвал.

СМИ: Уилана могут обменять на Бута и Ярошенко при Байдене

Ранее адвокат Уилана заявил, что при новом главе государства Джо Байдене вопрос обмена может быть решен, пишет «Газета.ру».

Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже. Позднее суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:СШАШпионаж
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