В Госдепе объяснили расхождения с Россией по количеству технических единиц в СНВ-3

В понедельник 24 мая МИД РФ опубликовал данные о количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках продленного на пять лет Договора о СНВ. В министерстве отметили, что США превысили показатели, которые были указаны в договоре, на 101 единицу за счет пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

При этом представитель госдепа заявил, что США соблюдают обязательства по договору. США намерены и далее продвигать свои процедуры конверсии. В руководстве страны уверены, что выполнили условия договора уже в августе 2017 года.

Экс-глава международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский объяснил агентству, что непонимания произошли вследствие "конструктивной неопределенности". По словам Бужинского, в тексте СНВ-3 не указано, как именно нужно изменить технику, чтобы она стала непригодной для использования в качестве ядерного вооружения. По его мнению, в двух странах различаются подходы к исполнению требований соглашения.