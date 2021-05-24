«Можем уничтожить». Военный эксперт рассказал, для чего США «хитрят» с СНВ-3

МИД России опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках договора СНВ-3 по состоянию на март текущего года. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, в частности, отмечается, что заявленный США показатель в 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из расчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, зачем США пошли на такой шаг после недавнего продления СНВ-3.

«Во-первых, нужно отметить, что у них (США – прим. НСН) ракеты наземного базирования устаревшие, и у них есть большая проблема для их замены. Их военно-промышленный комплекс, если и справится с этой задачей, то с большим трудом. И они ищут какие-то способы уравнять шансы – тогда, когда они будут решать проблему с ракетами наземного базирования, и с учётом того, что у них с гиперзвуком пока дела обстоят неважно. Прикидываются варианты того, как схитрить, сделать предположительный, возможный разрыв в ядерных потенциалах меньшим. Это хитрость своего рода. А у нас ядерный арсенал всей триады модернизируется более успешно. Вводятся новые ракеты. Входят в строй новые подводные лодки», - отметил собеседник НСН.

При этом, Владимир Прохватилов подчеркнул, что вся история второй половины XX века и начала XXI показывает, что ни на одну страну, имеющую хоть небольшое число ядерных ракет и соответствующее число носителей, никто даже не помышляет нападать.