«Можем уничтожить». Военный эксперт рассказал, для чего США «хитрят» с СНВ-3
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов уверен, что американцы пытаются замаскировать свои проблемы с ракетами наземного базирования.
МИД России опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках договора СНВ-3 по состоянию на март текущего года. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, в частности, отмечается, что заявленный США показатель в 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из расчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, зачем США пошли на такой шаг после недавнего продления СНВ-3.
«Во-первых, нужно отметить, что у них (США – прим. НСН) ракеты наземного базирования устаревшие, и у них есть большая проблема для их замены. Их военно-промышленный комплекс, если и справится с этой задачей, то с большим трудом. И они ищут какие-то способы уравнять шансы – тогда, когда они будут решать проблему с ракетами наземного базирования, и с учётом того, что у них с гиперзвуком пока дела обстоят неважно. Прикидываются варианты того, как схитрить, сделать предположительный, возможный разрыв в ядерных потенциалах меньшим. Это хитрость своего рода. А у нас ядерный арсенал всей триады модернизируется более успешно. Вводятся новые ракеты. Входят в строй новые подводные лодки», - отметил собеседник НСН.
При этом, Владимир Прохватилов подчеркнул, что вся история второй половины XX века и начала XXI показывает, что ни на одну страну, имеющую хоть небольшое число ядерных ракет и соответствующее число носителей, никто даже не помышляет нападать.
«Но к России у американцев особое отношение. Это единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Например, Северная Корея может нанести серьёзный ущерб своими несколькими десятками ядерных ракет, как и Китай. А вот Россия может просто уничтожить. Поэтому, они не едят, не спят, не пьют, а думают о том, как бы Россию обогнать. Эта задача понятна: если против тебя имеется равный по силам противник, любой субъект стратегического действия будет искать пути, как преодолеть это равенство, как получить преимущество. А у России другой стратегический менталитет – она не стремиться никого уничтожать, никого завоевывать», - заключил старший научный сотрудник Академии военных наук.
Напомним, в феврале этого года Россия и США приняли решение продлить договор СНВ-3 на пять лет без предварительных условий и дополнений. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
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