В Германии заявили о законности атак Украины по территории России украинским оружием

В ФРГ считают законными удары Вооруженных сил Украины по территории России при условии, что они нанесены оружием украинского производства. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

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По его словам, это не личностная оценка, а так эта ситуация трактуется с позиции международного права.

«Международное право считает такие удары легитимными», — подчеркнул Хебершрайт.

Ранее беспилотники массово атаковали Москву после «угроз» президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО:telegram.org/z
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