В Германии заявили о законности атак Украины по территории России украинским оружием
В ФРГ считают законными удары Вооруженных сил Украины по территории России при условии, что они нанесены оружием украинского производства. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.
По его словам, это не личностная оценка, а так эта ситуация трактуется с позиции международного права.
«Международное право считает такие удары легитимными», — подчеркнул Хебершрайт.
Ранее беспилотники массово атаковали Москву после «угроз» президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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