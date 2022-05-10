В Германии заявили о сокращении зависимости от российских энергоресурсов до «нуля»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия полностью сокращает зависимость от российских энергоресурсов, сообщает РИА Новости.

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Выступая на пресс-конференции в Киеве она подчеркнула, что это решение принимается навсегда.

«Мы поняли... экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», - заключила министр.

Ранее Бербок заявила, отказ от российского газа будет совместным решением Евросоюза, и его осуществят в рамках «общей европейской дорожной карты».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:НефтьРоссийский ГазЭнергетикаРоссияГермания
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