В Германии заявили о сокращении зависимости от российских энергоресурсов до «нуля»

Выступая на пресс-конференции в Киеве она подчеркнула, что это решение принимается навсегда.

«Мы поняли... экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», - заключила министр.

Ранее Бербок заявила, отказ от российского газа будет совместным решением Евросоюза, и его осуществят в рамках «общей европейской дорожной карты».