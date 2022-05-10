В Германии заявили о сокращении зависимости от российских энергоресурсов до «нуля»
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия полностью сокращает зависимость от российских энергоресурсов, сообщает РИА Новости.
Выступая на пресс-конференции в Киеве она подчеркнула, что это решение принимается навсегда.
«Мы поняли... экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», - заключила министр.
Ранее Бербок заявила, отказ от российского газа будет совместным решением Евросоюза, и его осуществят в рамках «общей европейской дорожной карты».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 531 / сут.
Умерли
377 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 014 / сут.
- В США заявили, что не видят переговорного пути для урегулирования конфликта на Украине
- «Воровство». Лавров оценил идею передать Украине замороженные российские активы
- В Германии заявили о сокращении зависимости от российских энергоресурсов до «нуля»
- Проверка на вшивость. После «губернаторопада» политологи прогнозируют осенние выборы
- Пять станций метро переименуют в Киеве
- Глава Марий Эл Евстифеев подал в отставку
- Контроль воздуха. Политолог предположил размещение ВКС РФ в Белоруссии
- Губернатор Саратовской области объявил о досрочном сложении полномочий
- СМИ: запрет на транспортировку российской нефти исключили из шестого пакета санкций
- Губернатор Рязанской области отказался выдвигаться на пост на следующий срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru