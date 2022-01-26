Германия признала зависимость от российского газа

При этом, по словам министра, есть возможность диверсификации, так как в Европе имеется более 20 терминалов для СПГ.

Ранее Берлин заявил, что в случае российского вторжения на Украину, поставок газа по «Северному потоку—2» не будет. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники. В то же время, по информации издания, власти Германии не готовы отказываться от проекта даже в случае обострения конфликта вокруг Украины.

