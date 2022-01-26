Германия признала зависимость от российского газа
Германия на 55% зависит от российского газа, это тенденция последних лет. Об этом сообщил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
При этом, по словам министра, есть возможность диверсификации, так как в Европе имеется более 20 терминалов для СПГ.
Ранее Берлин заявил, что в случае российского вторжения на Украину, поставок газа по «Северному потоку—2» не будет. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники. В то же время, по информации издания, власти Германии не готовы отказываться от проекта даже в случае обострения конфликта вокруг Украины.
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