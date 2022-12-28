Ранее Киев предложил провести в феврале «мирный саммит» на площадке ООН и привлечь в качестве посредника генсека организации Антониу Гутерриша, напоминает телеканал 360. Кремль, комментируя это предложение, отмечал, что Россия никогда не следовала чужим условиям и не намерена выполнять указания киевских властей для проведения мирных переговоров.

«Если Украина предлагает провести международный мирный саммит, то Киев в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией», — отмечает Frankfurter Rundschau.

В материале указано, что Киев понимает: конфликт стал тяжелым бременем для стран-союзников, и все больше людей выступают за мирные переговоры.

Кроме того, отмечается, что в Киеве хотят, чтобы цели Украины никто не забыл, пишет Ura.ru. Поэтому они повторяются в СМИ и в демократическом обществе.

