В Германии заявили, что Украина предложила «мирный саммит» ради выгоды

Украина хочет провести «мирный саммит» по урегулированию конфликта на территории страны, чтобы создать видимость дипломатии. Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

Развязка и конец сопротивлению? Украина ждет мирный саммит в феврале

Ранее Киев предложил провести в феврале «мирный саммит» на площадке ООН и привлечь в качестве посредника генсека организации Антониу Гутерриша, напоминает телеканал 360. Кремль, комментируя это предложение, отмечал, что Россия никогда не следовала чужим условиям и не намерена выполнять указания киевских властей для проведения мирных переговоров.

«Если Украина предлагает провести международный мирный саммит, то Киев в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией», — отмечает Frankfurter Rundschau.

В материале указано, что Киев понимает: конфликт стал тяжелым бременем для стран-союзников, и все больше людей выступают за мирные переговоры.

Кроме того, отмечается, что в Киеве хотят, чтобы цели Украины никто не забыл, пишет Ura.ru. Поэтому они повторяются в СМИ и в демократическом обществе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияООНСаммитУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры