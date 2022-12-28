В Германии заявили, что Украина предложила «мирный саммит» ради выгоды
Украина хочет провести «мирный саммит» по урегулированию конфликта на территории страны, чтобы создать видимость дипломатии. Об этом пишет Frankfurter Rundschau.
Ранее Киев предложил провести в феврале «мирный саммит» на площадке ООН и привлечь в качестве посредника генсека организации Антониу Гутерриша, напоминает телеканал 360. Кремль, комментируя это предложение, отмечал, что Россия никогда не следовала чужим условиям и не намерена выполнять указания киевских властей для проведения мирных переговоров.
«Если Украина предлагает провести международный мирный саммит, то Киев в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией», — отмечает Frankfurter Rundschau.
В материале указано, что Киев понимает: конфликт стал тяжелым бременем для стран-союзников, и все больше людей выступают за мирные переговоры.
Кроме того, отмечается, что в Киеве хотят, чтобы цели Украины никто не забыл, пишет Ura.ru. Поэтому они повторяются в СМИ и в демократическом обществе.
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