В Германии стартовали парламентские выборы
В Германии в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки – в стране начались выборы в Бундестаг, сообщает ТАСС.
В голосовании могут принять участие около 60,4 млн граждан. Избирательные участки закроют после 18:00. Далее вечером появятся первые результаты экзитполов.
Официальные данные из избирательной комиссии страны появятся в ночь на 27 сентября.
Выборы в Германии проходят по смешанной избирательной системе, основанной на пропорциональном и мажоритарном принципах, отмечает Газета.ru.
Напомним, гражданам ФРГ потребуется сделать выбор из представителей 47 политических объединений. Наиболее вероятные шансы набрать голоса избирателей и попасть в Бундестаг имеют ХДС/ХСС, «Зеленые», социал-демократы, Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), право-популистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.
По итогам выборов в Германии сформируют Бундестаг, создадут правительство и изберут нового канцлера.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила на последнем перед грядущими парламентскими выборами пленарном заседании Бундестага. В своей четырнадцатиминутной речи Меркель говорила о борьбе с изменением климата, развитии «зеленой» энергетики, противодействии киберпреступлениям и терроризму. Об этом сообщает ТАСС.
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