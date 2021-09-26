В Германии стартовали парламентские выборы

В Германии в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки – в стране начались выборы в Бундестаг, сообщает ТАСС.

В голосовании могут принять участие около 60,4 млн граждан. Избирательные участки закроют после 18:00. Далее вечером появятся первые результаты экзитполов.

Официальные данные из избирательной комиссии страны появятся в ночь на 27 сентября.