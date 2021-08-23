В Германии раскритиковали скромный прием Меркель в Киеве

По словам журналиста, такая позиция может говорить о планах Украины в отношении Германии. Так, Бланк заметил, что недавно Владимир Зеленский обвинил Меркель в «неадекватной политике» в отношении России.

«Делает ли он ставку на «Зеленых» в следующем правительстве?», - задался вопросом Бланк.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы. Указ главы государства опубликован на сайте.

