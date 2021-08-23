В Германии раскритиковали скромный прием Меркель в Киеве

Журналист из Германии Йорг Бланк удивился будничному приему канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter, опубликовав видео, на котором Меркель спускается по трапу самолета в аэропорту Киева, а встречают ее несколько человек, среди которых нет первых лиц.

Журналист отметил, что мэр Киева Виталий Кличко не приехал встретить Меркель.

Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

По словам журналиста, такая позиция может говорить о планах Украины в отношении Германии. Так, Бланк заметил, что недавно Владимир Зеленский обвинил Меркель в «неадекватной политике» в отношении России.

«Делает ли он ставку на «Зеленых» в следующем правительстве?», - задался вопросом Бланк.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы. Указ главы государства опубликован на сайте.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГермания
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