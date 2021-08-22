Президент Украины наградил орденом Свободы канцлера Германии
Украинский президент Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы. Указ главы государства опубликован на сайте.
«За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», - говорится в тексте.
Орденом награждают граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Напомним, 22 августа Меркель прибыла в Киев с однодневным официальным визитом, в ходе которого у нее состоялась встреча с Зеленским.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru