Президент Украины наградил орденом Свободы канцлера Германии

Украинский президент Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы. Указ главы государства опубликован на сайте.

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«За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», - говорится в тексте.

Орденом награждают граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, 22 августа Меркель прибыла в Киев с однодневным официальным визитом, в ходе которого у нее состоялась встреча с Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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