В Германии призвали Шольца прислушаться к Путину и изменить планы по Украине

Читатели газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца прислушаться к словам президента России Владимира Путина, предупредившего об ответе Москвы на угрозы поставляющего тяжелую бронетехнику украинским войскам Запада.

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Немецкие пользователи высказались против того, чтобы танки из ФРГ «снова двинулись на Восток».

«Это конфликт между двумя постсоветскими государствами, ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам», — отметил один из читателей.

Кроме того, в комментариях немцы отмечали, что вместо военной помощи Киеву следовало бы послать дипломатов, а в интересах Берлина «как можно скорее» вернуться к нормальным отношениям с Москвой.

Также читатели Die Welt подчеркнули, что НАТО следует прекратить расширение на Восток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияГерманияВладимир ПутинШольц
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