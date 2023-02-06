В Германии призвали Шольца прислушаться к Путину и изменить планы по Украине
Читатели газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца прислушаться к словам президента России Владимира Путина, предупредившего об ответе Москвы на угрозы поставляющего тяжелую бронетехнику украинским войскам Запада.
Немецкие пользователи высказались против того, чтобы танки из ФРГ «снова двинулись на Восток».
«Это конфликт между двумя постсоветскими государствами, ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам», — отметил один из читателей.
Кроме того, в комментариях немцы отмечали, что вместо военной помощи Киеву следовало бы послать дипломатов, а в интересах Берлина «как можно скорее» вернуться к нормальным отношениям с Москвой.
Также читатели Die Welt подчеркнули, что НАТО следует прекратить расширение на Восток.
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