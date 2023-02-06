В Германии призвали Шольца прислушаться к Путину и изменить планы по Украине

Немецкие пользователи высказались против того, чтобы танки из ФРГ «снова двинулись на Восток».

«Это конфликт между двумя постсоветскими государствами, ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам», — отметил один из читателей.

Кроме того, в комментариях немцы отмечали, что вместо военной помощи Киеву следовало бы послать дипломатов, а в интересах Берлина «как можно скорее» вернуться к нормальным отношениям с Москвой.

Также читатели Die Welt подчеркнули, что НАТО следует прекратить расширение на Восток.

