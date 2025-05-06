Глава ХДС Фридрих Мерц не смог стать канцлером после первого тура голосования

Лидер победившей партии на выборах получил только 310 голосов из 630. Еще 307 человек проголосовали против его кандидатуры. Для утверждения на посту главы правительства ему необходимо получить одобрение как минимум 316 депутатов.

Фридрих Мерц ранее объявил о формировании коалиции с социал-демократической партией Германии (СДПГ). У этого блока 328 мест в Бундестаге. Процедура избрания продлится до тех пор, пока кто-нибудь не наберет абсолютное большинство голосов.

Ранее политолог Александр Рар предположил в разговоре с НСН, что Мерц вряд ли продержится на посту канцлера дольше двух лет.



