Глава ХДС Фридрих Мерц не смог стать канцлером после первого тура голосования
Депутаты Бундестага не смогли избрать главу Христианского-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца канцлером в первом туре. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания парламента.
Лидер победившей партии на выборах получил только 310 голосов из 630. Еще 307 человек проголосовали против его кандидатуры. Для утверждения на посту главы правительства ему необходимо получить одобрение как минимум 316 депутатов.
Фридрих Мерц ранее объявил о формировании коалиции с социал-демократической партией Германии (СДПГ). У этого блока 328 мест в Бундестаге. Процедура избрания продлится до тех пор, пока кто-нибудь не наберет абсолютное большинство голосов.
Ранее политолог Александр Рар предположил в разговоре с НСН, что Мерц вряд ли продержится на посту канцлера дольше двух лет.
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