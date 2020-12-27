В Германии предупредили о «спирали угроз» для европейской безопасности

Он напоминает, что реакцией на учебный запуск межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море стал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты, который прозвучал на военно-воздушной базе Соединенных Штатов в Германии. Хегман сделал вывод, что США не исключают ракетного удара по Европе и находятся в режиме боеготовности.

По мнению Die Welt, скорость оружия создает риск «не успеть поднять тревогу».

«С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается», — считает немецкое издание.

Аналитики берлинского центра внешней политики полагают, что новый вид оружия из-за отсутствия контроля за ним может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении, пишет Газета.ru.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснил причину непонимания между Москвой и Вашингтоном по пролонгации договора по СНВ-3.



«Американцы для продления выдвигают ряд условий, на которые Россия идти не готова. То есть они выступают не за безусловное продление договора. Им нужно отрапортовать об очередной победе над Россией. Байден говорит, что если стороны пришли к соглашению, то договор может быть продлен еще на пять лет. И параллельно начинать обсуждение, что включать, что модифицировать. Это совсем другой подход. Но нужна политическая воля. Если Байден согласится продлить договор и начать переговоры, это как раз то, что требуется», — отметил американист.

