В Германии предложили ввести мораторий на «Северный поток-2»
Член германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер призвал однопартийцев занять критичную позицию в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
«Северный поток-2» преимущественно является геополитическим проектом», — цитирует политика Газета.ru.
Родерих Кизеветтер считает, что Россия намерена исключить Украину из газового транзита. При этом политик напоминает, что газопровод уже почти достроен, поэтому нет смысла ему препятствовать, учитывая миллиардные компенсации, которые придется выплачивать. Представитель ХДС предложил ввести мораторий на использование «Северного потока-2».
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».
«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - отметил собеседник НСН.
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