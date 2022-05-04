В Германии потребовали выслать посла Украины после оскорбления Шольца

В Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 1,1 млн человек

Еврокомиссия хочет отключить еще два банка РФ от системы SWIFT

Захарова: Западным СМИ запрещают брать интервью у представителей РФ

Умер первый руководитель независимой Белоруссии Шушкевич

Центр им. Хруничева готов участвовать в создании Российской орбитальной станции