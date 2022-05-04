В Германии потребовали выслать посла Украины после оскорбления Шольца

Немецкие парламентарии потребовали выслать из страны посла Украины Андрея Мельника после его высказываний о канцлере ФРГ Олафе Шольце. Об этом пишет Welt.

Ранее Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», ведущей себя «не очень по-государственному», напоминает RT. Дипломат высказался так из-за отказа канцлера посетить Украину на фоне отмены встречи киевских властей с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, отмечает Ura.ru.

Украинский посол назвал канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой»

«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», — написала в Twitter депутат бундестага Севим Дагделен.

Кроме того, за канцлера вступился вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки, который подчеркнул, что Шольц — «не колбаса», и Мельнику «нужно уважать» главу правительства.

В свою очередь, зампред фракции ХДС в немецком парламенте Иоганн Вандефул назвал слова украинского посла неуместными, подчеркнув, что даже в нынешней сложной ситуации «дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам».

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ФОТО: РИА Новости
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