Украинский посол назвал канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой»
3 мая 202210:40
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом пишет Spiegel.
Ранее Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за того, что украинские власти отказали во встрече президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, напоминает Ura.ru.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил Мельник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru