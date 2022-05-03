Украинский посол назвал канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом пишет Spiegel.

Шольц объяснил, что мешает его визиту на Украину

Ранее Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за того, что украинские власти отказали во встрече президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, напоминает Ura.ru.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил Мельник.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры