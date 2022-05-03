Украинский посол назвал канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой»

Бастрыкин: объём финансирования США биологических программ на Украине составил более $224 млн Боррель: шестой пакет антироссийских санкций ЕС затронет банковский сектор и ограничит импорт нефти СМИ: более 70 человек задержаны на акции протеста оппозиции в Ереване Синоптик: облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются во вторник в Москве, температура воздуха поднимется до +17 градусов