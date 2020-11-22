В Германии подтвердили политическую поддержку «Северному потоку-2»

«Германия подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку-2" ввиду его роли в обеспечении безопасности поставок. В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных санкций», - отметил представитель компании.

Накануне информагентству DPA стало известно, что представители США возобновили контакты с компаниями, связанными со строительством газопровода «Северный поток-2», и грозят введением против них санкций.

Также американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток - 2». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН выразил мнение, что новые санкции мало повлияют на завершение проекта.

