В Германии подтвердили политическую поддержку «Северному потоку-2»

Власти Германии подтвердили политическую поддержку «Северному потоку-2» об этом заявил РИА Новости официальный представитель компании Uniper.

Главной причиной позиции Германии названа ключевая роль газопровода в обеспечении безопасности поставок энергоресурса.

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«Германия подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку-2" ввиду его роли в обеспечении безопасности поставок. В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных санкций», - отметил представитель компании.

Накануне информагентству DPA стало известно, что представители США возобновили контакты с компаниями, связанными со строительством газопровода «Северный поток-2», и грозят введением против них санкций.

Также американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток - 2». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН выразил мнение, что новые санкции мало повлияют на завершение проекта.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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