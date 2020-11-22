В Германии подтвердили политическую поддержку «Северному потоку-2»
Власти Германии подтвердили политическую поддержку «Северному потоку-2» об этом заявил РИА Новости официальный представитель компании Uniper.
Главной причиной позиции Германии названа ключевая роль газопровода в обеспечении безопасности поставок энергоресурса.
«Германия подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку-2" ввиду его роли в обеспечении безопасности поставок. В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных санкций», - отметил представитель компании.
Накануне информагентству DPA стало известно, что представители США возобновили контакты с компаниями, связанными со строительством газопровода «Северный поток-2», и грозят введением против них санкций.
Также американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток - 2». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН выразил мнение, что новые санкции мало повлияют на завершение проекта.
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