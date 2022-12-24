В Германии опасаются участи государства-банкрота для ФРГ

«Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство», — заявил он.

Кубики подчеркнул, что инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну привели к тому, что Германия, по мнению многих, превращается в дисфункциональное государство и нужно принимать меры.

Жители Германии яростно отреагировали на заявление канцлера Олафа Шольца, который решил отказаться от российской нефти. Пользователи издания Welt эмоционально высказались по этому поводу.

