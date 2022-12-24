В Германии опасаются участи государства-банкрота для ФРГ

По мнению вице-спикера бундестага ФРГ Вольфганга Кубики, Германия может стать дисфункциональным государством-банкротом из-за неспособности решить вопрос с энергокризисом и другими проблемами, заявил немецкий политик в интервью Bild am Sonntag.

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«Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство», — заявил он.

Кубики подчеркнул, что инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну привели к тому, что Германия, по мнению многих, превращается в дисфункциональное государство и нужно принимать меры.

Жители Германии яростно отреагировали на заявление канцлера Олафа Шольца, который решил отказаться от российской нефти. Пользователи издания Welt эмоционально высказались по этому поводу.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:БанкротствоЭнергетикаГермания
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