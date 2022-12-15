В Германии раскритиковали высказывания Шольца о планах Путина

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за слова о том, что планы президента России Владимира Путина не сработали.

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Ранее Шольц выступил в бундестаге, где заявил, что российский лидер «просчитался». Кроме того, канцер пообещал, что Европа продолжит оказывать поддержку Украине.

«Взглянув на мои счета за электроэнергию, я понял, что кое-что из плана Путина сработало», — отметил один из пользователей.

Читатели немецкого издания пожаловались, что антироссийские санкции сильно отражаются на них, «отключения электричества грозят всей Европе». Кроме того, юзеры предположили, что Шольц живет в оторванном от реальности «личном пузыре восприятия», и призвали канцлера «меньше заботиться о России и больше о Германии».

«Экономика Германии понесла огромный ущерб из-за его [Шольца] мер», — отметил один из комментаторов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинШольцГермания
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