Байден: Россия знает, кто стоит за кибератаками
Американский президент Джо Байден сообщил, что власти России знают, кто стоит за громкими кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.
«У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они», — сказал глава Белого дома.
Обвинения Вашингтона в причастности Москвы и российских хакеров к кибератакам в США — «фарс», заявил ранее президент России Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru