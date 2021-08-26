Байден: Россия знает, кто стоит за кибератаками

Американский президент Джо Байден сообщил, что власти России знают, кто стоит за громкими кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать хакеров, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.

«Фарс»: Путин отреагировал на обвинения в причастности России к кибератакам в США

«У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они», — сказал глава Белого дома.

Обвинения Вашингтона в причастности Москвы и российских хакеров к кибератакам в США — «фарс», заявил ранее президент России Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русские ХакерыВладимир ПутинДжо Байден
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