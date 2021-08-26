Байден: Россия знает, кто стоит за кибератаками

«У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они», — сказал глава Белого дома.

Обвинения Вашингтона в причастности Москвы и российских хакеров к кибератакам в США — «фарс», заявил ранее президент России Владимир Путин.

