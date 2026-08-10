Либералы в Германии ждут поражения России, но его нет, поэтому они начинают злиться и изливать русофобию, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.



В Германии призвали уволить журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, спросившего у Зеленского, как можно «помочь убить больше русских». «Журналист, выступающий подобным образом наносит ущерб репутации всей профессии», — говорится в онлайн-петиции, которую подписали уже более четырех тысяч человек. Несмотря на скандал, Мартенс от своих слов отказываться не стал и назвал вопрос «необходимым». Рар не поверил, что журналиста накажут.