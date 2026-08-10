В Германии не поверили, что журналиста накажут за призывы «убить больше русских»
Русофобия проникла во все сферы жизни немцев, заявил НСН Александр Рар.
Либералы в Германии ждут поражения России, но его нет, поэтому они начинают злиться и изливать русофобию, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
В Германии призвали уволить журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, спросившего у Зеленского, как можно «помочь убить больше русских». «Журналист, выступающий подобным образом наносит ущерб репутации всей профессии», — говорится в онлайн-петиции, которую подписали уже более четырех тысяч человек. Несмотря на скандал, Мартенс от своих слов отказываться не стал и назвал вопрос «необходимым». Рар не поверил, что журналиста накажут.
«Ему ничего не будет, потому что так, к моему собственному ужасу, думает очень много журналистов. Все государственные СМИ считают, что надо готовиться к войне с Россией. Русофобия в Германии очень развита. Все ждут, чтобы Россия проиграла, но этого не происходит, поэтому люди злятся, агрессия только растет. С другой стороны, очень многих людей это возмутило, но нельзя забывать, что мы находимся в стадии информационной войны. Это какой-то абсурд и варварский мир, но я боюсь, что это только будет продолжаться. Петицию даже не замечают, только некоторые политики выступили в ее поддержку, но элита молчит. А общество никто не будет спрашивать — Европа уже отходит от тех понятий демократии, в которых мы когда-то выросли», — отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на биографию журналиста: его дед Ханс-Херманн Мартенс был высокопоставленным офицером штаба верховного командования вермахта при Альфреде Йодле, казненном по приговору Нюрнбергского трибунала. Дипломат подчеркнула, что потомок нациста «научился использовать коричневые бациллы в собственных интересах», и назвала его «коричневым пропагандистом», распространяющим ксенофобию и язык ненависти к россиянам.
Ранее Рар сказал в эфире НСН, что канцлер Германии Фридрих Мерц готов объявить войну «простым русским».
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