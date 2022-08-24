СМИ: Зеленский готов был уйти в отставку в начале спецоперации
Президент Украины Владимир Зеленский был готов уйти со своего поста для прекращения специальной военной операции (СВО) России, пишет Washington Post.
По данным издания, украинский лидер был согласен на отставку, «если бы это остановило кровопролитие».
Также отмечается, что официальные лица США и Европы предлагали Зеленскому помочь покинуть столицу и обеспечить его безопасность, чтобы предотвратить вакуум власти. По мнению украинского президента, некоторые из этих собеседников просто хотели скорейшего завершения конфликта.
«Из всех, кто мне звонил, не было никого, кто бы верил, что мы продержимся», — рассказал Зеленский журналистам.
Ранее президент Украины заявил, что украинская сторона не готова к прекращению огня, сообщает RT. По словам Зеленского, стабилизировать ситуацию, чтобы как-то «успокоить Российскую Федерацию», Киев не будет.
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