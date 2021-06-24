В Германии готовы к компромиссу с США по «Северному потоку - 2»

Компромисс между Берлином и Вашингтоном по теме газопровода «Северный поток-2» возможен. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью Deutschlandfunk.

Министр заявил, что не будет раскрывать детали переговоров между странами по теме российского газопровода, но подчеркнул, что сейчас необходимо защитить интересы Украины и не избежать энергетической зависимости – эти вопросы обсуждаются, возможны компромиссные решения.