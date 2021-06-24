В Германии готовы к компромиссу с США по «Северному потоку - 2»

Компромисс между Берлином и Вашингтоном по теме газопровода «Северный поток-2» возможен. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью Deutschlandfunk.

Министр заявил, что не будет раскрывать детали переговоров между странами по теме российского газопровода, но подчеркнул, что сейчас необходимо защитить интересы Украины и не избежать энергетической зависимости – эти вопросы обсуждаются, возможны компромиссные решения.

Меркель и Зеленский провели телефонный разговор

«Мы договорились говорить друг с другом, а не друг о друге», - заявил Альтмайер.

Ранее сообщалось, что Берлин готов внести свой вклад, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» не использовался против Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАГерманияСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры