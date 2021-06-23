Германия поможет Украине отстоять свои интересы после строительства «СП-2»

Берлин готов внести свой вклад, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» не использовался против Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Подчеркивается, что США по-прежнему видят опасность в проекте российского газопровода для энергетики Европы.

Ранее сообщалось, что немецкие компании заявили о намерении вложить в Россию миллиарды евро. Почти половина немецких компаний (47%), работающих в России, заявили о желании инвестировать в страну в ближайший год. Об этом говорится в исследовании Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияУкраинаСеверный Поток-2
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