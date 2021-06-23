Германия поможет Украине отстоять свои интересы после строительства «СП-2»

Берлин готов внести свой вклад, чтобы российский газопровод «Северный поток-2» не использовался против Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.