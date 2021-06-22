Меркель и Зеленский провели телефонный разговор

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба кабмина ФРГ.

Меркель попросила прощения у Путина за Вторую мировую

В беседе по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР Меркель подчеркнула, что никогда не будут забыты «совершенные немцами преступления, которые привели к гибели миллионов людей» в бывших советских республиках.

Кроме того, канцлер отметила, что Берлин осознает «эту историческую ответственность» и благодарен за то, что многие жители стран бывшего СССР «протянули руку для примирения», пишут Известия.

Ранее во вторник Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразила чувства сопереживания в связи с «неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла советскому народу развязанная нацистским режимом война», напоминает МИР 24.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ЗеленскийАнгела Меркель
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