Меркель и Зеленский провели телефонный разговор

В беседе по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР Меркель подчеркнула, что никогда не будут забыты «совершенные немцами преступления, которые привели к гибели миллионов людей» в бывших советских республиках.

Кроме того, канцлер отметила, что Берлин осознает «эту историческую ответственность» и благодарен за то, что многие жители стран бывшего СССР «протянули руку для примирения», пишут Известия.

Ранее во вторник Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразила чувства сопереживания в связи с «неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла советскому народу развязанная нацистским режимом война», напоминает МИР 24.

