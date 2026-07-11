В Финляндии собираются продлить закон о выдворении беженцев до 2028 года

В МВД рассчитывают внести законопроект в парламент в сентябре 2026 года. Его обсуждение продлится до 14 августа.

Закон был принят после закрытия Финляндией сухопутных пунктов пропуска на границе с РФ из-за роста числа прибывающих мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен говорила, что угроза инструментализованной миграции на границе с Россией останется высокой в течение достаточно продолжительного времени.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН рассказал, что украинцы, которые за все эти годы не устроились в ЕС на работу, не пытались ассимилироваться или имеют судимости, точно будут депортированы на Украину для пополнения украинской армии.