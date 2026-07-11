В Таганрогском заливе при атаке БПЛА ВСУ погиб матрос технического судна

Всего, по его словам, минувшей ночью в Таганрогском заливе ВСУ атаковали четыре судна различного назначения, одним из которых оказался танкер с метанол, пишет RT. Политик добавил, что угроза разлива и течи вещества отсутствует.

Отмечается, что всего в рамках отражения атаки удалось перехватить свыше полутора десятков БПЛА. В регионе налетам дронов ВСУ подверглись Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 11 июля российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 178 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».