В Курской области из-за атаки ВСУ был поврежден резервуар для зерна
В Курской области в результате атаки ВСУ на город Рыльск была повреждена крыша резервуара для хранения зерна. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.
По словам Хинштейна, всего за сутки над областью удалось сбить 96 БПЛА ВСУ. Политик добавил, что украинские военные 145 раз применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз атаковали территорию региона дронами с взрывными устройствами.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ на авто пострадали два человека.
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