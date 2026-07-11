В Курской области из-за атаки ВСУ был поврежден резервуар для зерна

Он уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.

По словам Хинштейна, всего за сутки над областью удалось сбить 96 БПЛА ВСУ. Политик добавил, что украинские военные 145 раз применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз атаковали территорию региона дронами с взрывными устройствами.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ на авто пострадали два человека.