В Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ на авто пострадали 2 человека

В Белгородской области в районе села Черемошное Белгородского округа в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль пострадали два человека. Об этом говорится в канале регионального оперштаба в «Максе».

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Уточняется, что инцидент произошел рано утром 11 июля. Двоих пострадавших госпитализировали.

В оперштабе рассказали, что состояние раненой женщины оценивается как крайне тяжелое, а мужчина получил множественные осколочные ранения лица. Отмечается, что после оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Таганрогском заливе при атаке БПЛА ВСУ погиб матрос технического судна.

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ФОТО: РИА Новости
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