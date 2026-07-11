В Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ на авто пострадали 2 человека
В Белгородской области в районе села Черемошное Белгородского округа в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль пострадали два человека. Об этом говорится в канале регионального оперштаба в «Максе».
Уточняется, что инцидент произошел рано утром 11 июля. Двоих пострадавших госпитализировали.
В оперштабе рассказали, что состояние раненой женщины оценивается как крайне тяжелое, а мужчина получил множественные осколочные ранения лица. Отмечается, что после оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Таганрогском заливе при атаке БПЛА ВСУ погиб матрос технического судна.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ГД заявили, что на Украине пришло время бунтов
- СМИ: В Подмосковье смерч снес крыши домов
- Для студентов всех вузов РФ введут 4 обязательных предмета
- В Таганрогском заливе при атаке БПЛА ВСУ погиб матрос технического судна
- МО: За ночь силы ПВО сбили почти 180 БПЛА ВСУ
- МО: ВС РФ поразили предприятия военной промышленности в Киеве
- В Татарстане междугородний пассажирский автобус попал в ДТП
- Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
- Диптранс призвал к осторожности: Циклон обрушился на Москву
- Глава Росатома рассказал о массированных атаках на ЗАЭС