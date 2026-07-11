В Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ на авто пострадали 2 человека

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 11 июля. Двоих пострадавших госпитализировали.

В оперштабе рассказали, что состояние раненой женщины оценивается как крайне тяжелое, а мужчина получил множественные осколочные ранения лица. Отмечается, что после оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Таганрогском заливе при атаке БПЛА ВСУ погиб матрос технического судна.