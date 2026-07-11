Для студентов всех вузов РФ введут 4 обязательных предмета

В вузах России для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского.

Русский язык станет обязательным предметом в вузах России

Речь идет об «Истории», «Философии», «Основах российской государственности» и «Русском языке».

Могилевский рассказал, что ведомство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями науки. При этом он подчеркнул, что это будет пилотный проект.

Ранее глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников в интервью НСН заявил, что ситуацию с дефицитом кадров в медицине должны исправить уже в конце этого лета выпускники вузов, училищ и коллежей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
ТЕГИ:СтудентыВысшее ОбразованиеРусский ЯзыкИсториявузы

Горячие новости

Все новости

партнеры